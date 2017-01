Zestien presentatoren in Carpool Karaoke

CUPERTINO - Zestien sterren vervangen talkshowhost James Corden in de serie Carpool Karaoke die Apple gaat streamen. Dat vertelde uitvoerend producent Ben Winston aan Deadline.

Door ANP - 9-1-2017, 22:26 (Update 9-1-2017, 22:26)

Onder anderen John Legend, Seth MacFarlane, Chelsea Handler en Billy Eichner gaan in de auto zingen met sterren. Apple laat zestien afleveringen maken, elke episode krijgt een eigen presentator. “Wat James doet is zo uniek, het heeft geen zin dat na te willen doen”, zei uitvoerend producent Eric R. Pankowski. “Elke aflevering staat op zichzelf.”

Een aantal gasten werd ook al onthuld door de producenten. Zo rijdt Seth MacFarlane Ariana Grande rond, stapt Alicia Keys in de auto bij John Legend en is Blake Shelton gekoppeld aan Chelsea Handler. Uit de eerste beelden bleek dat James zelf ook zeker één aflevering voor zijn rekening neemt, die met Will Smith.