ANP Trump noemt Streep ‘overgewaardeerde actrice’

LOS ANGELES - Toekomstig president Donald Trump heeft maandag per Twitter gereageerd op een toespraak van actrice Meryl Streep tijdens de uitreiking van de Golden Globes.

Door ANP - 9-1-2017, 13:15 (Update 9-1-2017, 13:15)

Streep, die een prestigieuze oeuvreprijs kreeg, haalde in haar speech de verkiezingsbijeenkomst aan waarbij Trump een gehandicapte journalist nadeed. “Het greep me bij de keel”, stelde Streep. “Niet omdat het goed was. Maar het was effectief. Het brak mijn hart toen ik het zag en ik kan het nog steeds niet uit mijn hoofd krijgen.”

Trump, die over elf dagen wordt beëdigd als 45e president van de VS, maakte drievoudig Oscarwinnaar Streep uit voor “een van de meest overgewaardeerde actrices van Hollywood. Zij kent mij niet, maar viel mij toch aan. Zij is een Hillary-hielenlikker die enorm verliest.” De Republikeins miljardair ontkent dat hij de gehandicapte journalist nadeed. “Ik liet hem alleen even kronkelen omdat hij een stuk over een oud verhaal had geschreven om mij zwart te maken. Wéér die oneerlijke media!”

Afgezien van Trump heeft Streep veel lof gekregen voor haar speech. De actrice riep journalisten in haar toespraak, die zes minuten duurde, op vrijheid, waarheid en waardigheid hoog in het vaandel te houden, ook na de inauguratie van Trump.