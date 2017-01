Jim Bakkum schrijft kinderboek

AMSTERDAM - Zanger, filmacteur en musicalster Jim Bakkum gaat een boek schrijven. Samen met zangeres Kirsten Michel presenteert hij in het najaar zijn eerste werk Dadoe. Dat heeft uitgeverij Leopold maandag bekendgemaakt.

Door ANP - 9-1-2017, 11:34 (Update 9-1-2017, 11:34)

Dadoe bestaat uit korte verhaaltjes voor kinderen vanaf twee jaar. Bij alle verhalen hoort ook een door Jim en Kirsten geschreven liedje. Die liedjes zijn te beluisteren op een cd die in het boek zit. Het geheel zal rijk worden geïllustreerd door de tekenaar Sam Loman.

Het karakter Dadoe is ontstaan uit de naam die het zoontje van Bakkum gaf aan zijn goede vriend en collega Guido Spek, met wie de acteur/zanger in de musical Hartsvrienden speelde. Bakkum is op dit moment te zien in de stripperskomedie Onze Jongens, die eerder deze week de grens van 100.000 bezoekers passeerde.