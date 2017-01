Ed Sheeran breekt Spotify-record

AMSTERDAM - Ed Sheeran heeft met de release van zijn twee nieuwe singles Shape of You en Castle On The Hill een record te pakken. Beide nummers werden vrijdag wereldwijd meer dan 6 miljoen keer beluisterd op Spotify. Daarmee verpletterde de Britse singer-songwriter een anderhalf jaar oud record van One Direction, meldt Billboard.

Door ANP - 9-1-2017, 11:05 (Update 9-1-2017, 11:05)

Shape of You is tot dusver de populairste nieuwe Sheeran-track. De single werd vrijdag 6,9 miljoen keer beluisterd terwijl Castle On The Hill het met 6,2 miljoen Spotify-streams moest doen. Het oude record stond op 4,8 miljoen voor One Directions Drag Me Down.

De comebacksingles van Sheeran zijn na 48 uur bij elkaar al meer dan 25,8 miljoen keer beluisterd op het streamingsplatform. Ook op Youtube gaat de Britse zanger hard met meer dan 10 miljoen hits.

Het is niet de eerste keer dat Sheeran een record pakt op Spotify. In 2015 werd Thinking Out Loud de eerste single die de 500 miljoen aantikte.