Kijkcijfers Planet Earth schieten omhoog

ANP Kijkcijfers Planet Earth schieten omhoog

HILVERSUM - De natuurdocumentaireserie Planet Earth 2 heeft zondag op NPO 1 flink aan kijkers gewonnen. Naar de tweede aflevering keken 2,1 miljoen mensen, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek (SKO). Dat is ruim een half miljoen meer dan vorige week, toen de serie concurrentie had van de dartsfinale.

Door ANP - 9-1-2017, 8:37 (Update 9-1-2017, 8:37)

Planet Earth was ruimschoots het best bekeken programma primetime. Ook de TV-show van Ivo Niehe, dat erna werd uitgezonden kon rekenen op veel kijkers: 1,6 miljoen. Dat was net iets meer dan de start van het nieuwe seizoen van Moordvrouw op RTL 4 trok.