ANP Klaas wil ook vissen met vrouwelijke BN'ers

AMSTERDAM - Als het aan Klaas van der Eerden ligt, komt er een tweede seizoen van zijn visprogramma Big Fish Klaas. Daarin wil hij als het even kan ook vrouwelijke BN'ers ontvangen.

Door ANP - 9-1-2017, 7:15 (Update 9-1-2017, 7:15)

"We hebben in dit eerste seizoen niet gezocht naar vrouwelijke BN’ers die willen vissen omdat we de sfeer van ’mannen-onder-elkaar bij een kampvuur’ wilden creëren", zegt Klaas maandag in De Telegraaf. "Maar ik beloof hierbij plechtig dat daar in een nieuwe reeks verandering komt. Ik zal mijn best doen vrouwelijke BN’ers te vinden."

In het eerste seizoen, dat maandagavond begint, gaat Klaas vissen met onder meer Jan Versteegh, Mr. Polska, Quintis Ristie, Roué Verveer, Jeroen van der Boom en Douwe Bob.