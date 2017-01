Noodkreten knagen aan mr. Frank Visser

ANP Noodkreten knagen aan mr. Frank Visser

AMSTERDAM - Zijn nieuwe programma is mr. Frank Visser niet in de koude kleren gaan zitten. Voor ‘Mr. Frank Visser rijdt visite’ gaat de voormalig kantonrechter langs bij mensen die van mening zijn dat hen onrecht is aangedaan. De vaak schrijnende verhalen nam Visser mee naar huis.

Door ANP - 9-1-2017, 6:41 (Update 9-1-2017, 6:41)

“Ik vind het moeilijk om de zaken los te laten”, zegt de voormalig Rijdende rechter tegen BuzzE. “Als ik uitspraak doe, dan hoop ik dat ik het goed heb gedaan en ga ik met een opgeruimd gevoel naar huis. Nu neem ik de zaken vaak mee naar huis, dan praat ik er nog over na met mijn vrouw en zegt zij ook: dat is wel erg.”

Dat de juridische kwesties die hij krijgt voorgeschoteld in ‘Mr. Frank Visser rijdt visite’, dat vanaf maandagavond op SBS6 wordt uitgezonden, aan hem knagen, toont volgens de oud-rechter aan dat hij ongeschikt is als advocaat. “Het is nou ook weer niet zo dat ik er wakker van lig, maar vroeger trok ik de deur van de rechtbank achter me dicht en was ik het vergeten, nu stap ik in de auto en denk ik er toch nog vaak aan. Een oplossing daarvoor heb ik nog niet gevonden.”

Bureaucratie

De schrijnendste zaak die Visser voor zijn nieuwe programma tegenkwam is die van een frietbakker uit Zoetermeer. “Die man stond al 32 jaar op hetzelfde plekje onder een viaduct met zijn kar, maar moest weg van de gemeente. Die had grootse plannen voor de omgeving, maar zes jaar later blijkt dat daar nog niets van terecht is gekomen.”

Volgens Visser is die zaak ‘een voorbeeld van hoe de overheid levens kapotmaakt’. “Niet opzettelijk, maar met de enorme bureaucratie en een gebrek aan empathie.” ‘Mr. Frank Visser rijdt visite’ gaat volgens Visser vooral ‘over mensen die stuklopen op grote organisaties, met name de overheid’.

Huisarts

Dergelijke zaken kwamen vaak niet voorbij in De rijdende rechter of ‘Mr. Frank Visser doet uitspraak’ omdat gemeenten volgens Visser vaak niet mee willen werken aan die programma’s. “Dat is het grootste verschil met dit programma. Eerder zat ik als rechter tussen twee partijen en deed ik uitspraak, nu geef ik advies.”

In plaats van oordelen is Vissers belangrijkste taak dit keer geruststellen. “Ik geef niet alleen juridisch advies, ook menselijk. De vraag die ik het meest krijg, is: hebben we er alles aan gedaan?” Volgens Visser gaat de vergelijking met een huisarts op. “Die rijdt ook visites, hoort de verhalen aan, geeft advies en stelt gerust. Ik geef een duwtje in de goede richting. Mensen kunnen veel meer dan ze denken.”