ANP La La Land en Verhoeven grote winnaars Globes

LOS ANGELES - De musical La La Land is de grote winnaar geworden bij de jaarlijkse uitreiking van de Golden Globes, de prijzen van de filmpers in Hollywood. De film van regisseur Damien Chazelle over de liefde tussen een jazzpianist en een actrice won zeven beeldjes, waaronder die voor beste komedie, beste acteurs (Ryan Gosling en Emma Stone) en beste regie.

Door ANP - 9-1-2017, 5:33 (Update 9-1-2017, 5:33)

Een grote verrassing was de winst voor regisseur Paul Verhoeven. De 78-jarige cineast won twee Globes voor zijn Franse thriller Elle, over een vrouw die achter haar verkrachter aangaat. Verhoeven won de prijs voor beste buitenlandse film; hoofdrolspeelster Isabelle Huppert werd bekroond als beste actrice. Verhoeven dankte de journalisten voor hun “open mind”. Er was recent veel kritiek op de Oscars toen bleek dat het veelgeprezen Elle niet op de shortlist is beland voor de Oscar voor beste buitenlandse film.

Opvallend veel prijzen werden uitgereikt aan films en tv-series over donkere personages. Het drama Moonlight, over de coming out van een donkere homoseksuele tiener in een achterstandswijk, werd uitgeroepen tot beste dramafilm van het jaar. Tv-show Atlanta, over twee broers die proberen carrière te maken in de rapwereld, won de prijzen voor komedie en beste acteur in een komedieserie. En de serie Black-ish, over een donkere familie, kreeg de prijs voor beste actrice (Tracee Ellis Ross).

Diversiteit

Het thema diversiteit kwam vaak langs tijdens de uitreiking. Zo beklemtoonden ook de makers van de animatiefilm Zootropolis, Viola Davis (die een beeldje voor beste vrouwelijke bijrol in een film won) en Meryl Streep (die een oeuvreprijs kreeg) dat diversiteit en tolerantie juist anno 2017 beschermd moeten worden. Streep haalde hard uit naar toekomstige president Donald Trump en zijn imitatie van een gehandicapte tijdens een van zijn verkiezingsbijeenkomsten. Zij riep de pers de vrijheid, waarheid en waardigheid hoog in het vaandel te houden, ook als Trump na 20 januari in het Witte Huis zit.

Ook de miniserie The People vs OJ Simpson won twee beeldjes: voor beste kortlopende serie en voor beste actrice in een kortlopende serie. Deze prijs ging naar Sarah Paulson, die de rol van openbaar aanklager Marcia Clark vertolkt. Zij versloeg onder meer Charlotte Rampling (London Spy) en Kerry Washington (Confirmation). De makers van de serie benadrukten dat het verhaal van OJ Simpson laat zien dat rechtspraak niet blind is voor “ras of geslacht”.

Zender Netflix won twee grote prijzen voor het drama The Crown, dat het jonge leven van de Britse koningin Elizabeth II reconstrueert. De Britse Actrice Claire Foy (32) kreeg het beeldje voor beste vrouwelijke hoofdrol in een serie. En de makers van The Crown mochten de Golden Globe voor de beste dramaserie van het jaar in ontvangst nemen.