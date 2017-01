Mark Ruffalo steunt burgemeester New York

ANP Mark Ruffalo steunt burgemeester New York

NEW YORK - Mark Ruffalo gaat geld inzamelen voor de herverkiezing van de linkse burgemeester van New York, Bill de Blasio.

Door ANP - 9-1-2017, 3:59 (Update 9-1-2017, 3:59)

Ruffalo zal samen met acteur Steve Buscemi een event presenteren waar geld wordt opgehaald voor de campagnekas van de burgemeester. Buscemi is al langer een actieve steunpilaar van Democraat De Blasio.

Voor 100 dollar kunnen gasten aanwezig zijn bij het evenement. Aanwezigen die wat dieper in de buidel tasten en 1000 dollar doneren krijgen toegang tot een VIP receptie waar de twee acteurs ook aanwezig zullen zijn.

Ruffalo zet zich in voor het milieu en bemoeit zich geregeld met de Amerikaanse politiek. Hij steunt de linkse De Blasio omdat de burgemeester zich inzet voor schone energie, de stadsparken en het aanpakken van luchtvervuiling in New York. Op 7 november 2017 gaan New Yorkers naar de stembus. Welke Republikein het opneemt tegen De Blasio is nog niet bekend.