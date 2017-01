Viola Davis wint Golden Globe voor Fences

ANP Viola Davis wint Golden Globe voor Fences

LOS ANGELES - Actrice Viola Davis (51) heeft in de nacht van zondag op maandag een Golden Globe gewonnen. Zij kreeg het beeldje voor beste vrouwelijke bijrol voor haar acteerwerk in het drama Fences. De film van Denzel Washington vertelt over problemen van een Afro-Amerikaans echtpaar in het Amerika van de jaren vijftig.

Door ANP - 9-1-2017, 3:16 (Update 9-1-2017, 3:16)

Het was de eerste maal dat Davis de prijs won. Ze was vier maal eerder genomineerd, onder meer voor haar rol in de hitserie How To Get Away With Murder. De actrice, die uit een arm gezin komt, noemde in haar dankwoord haar vader die in 1936 geboren werd. “Zijn levensverhaal verdient het om verteld te worden, en schrijver August Wilson heeft dat met Fences gedaan”, stelde ze.

Het aantal prijzen voor Afro-Amerikaanse acteurs en filmmakers is opvallend: ook twee ‘donkere’ komedieseries werden bekroond. Verder sleepte de musical La La Land de eerste twee prijzen in de wacht. De film, die vertelt over de liefde tussen een jazzpianist en een actrice, won de beeldjes voor beste soundtrack en het beste lied. In beide categorieën was La La Land favoriet. De film is in totaal voor zeven Golden Globes genomineerd.