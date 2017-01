Nicole Kidman hoopt op vijfde kind

LOS ANGELES - Nicole Kidman hoopt op gezinsuitbreiding. De Australische actrice wil er nog een vijfde kind bij, vertelt ze in een interview aan Event Magazine.

Door ANP - 8-1-2017, 15:55 (Update 8-1-2017, 15:55)

De 49-actrice adopteerde met haar ex Tom Cruise twee kinderen, Isabella (25) en Connor (21). Met haar huidige echtgenoot Keith Urban heeft ze twee kinderen. Acht jaar geleden beviel ze van haar dochter Sunday Rose. In 2010 kreeg ze nog een dochter Faith via een draagmoeder.

Nicole: "Ik heb nog steeds de geringe hoop dat er iets gebeurt dit jaar. Keith en ik willen dolgraag nog meer kinderen. Mijn grootmoeder was 49 toen ze in verwachting raakte van mijn moeder. Ik zou dolblij zijn en het kind met open armen verwelkomen. Kinderen zijn de vreugde van mijn leven. Ik had nooit geloofd dat ik zelf een kind op de wereld kon zetten, maar toen ik 41 jaar oud was gebeurde het tegen alle verwachtingen in toch."

Nicole Kidman maakt zondagavond kans op een Golden Globe voor haar rol in de film Lion, waarin ze een adoptiemoeder speelt. Lion is de verfilming van de bestseller Mijn lange weg naar huis, een waargebeurd verhaal over de Indiase jongen Saroo Brierley, die wordt geadopteerd door een Australisch echtpaar. Lion draait vanaf vanaf donderdag 12 januari in de Nederlandse bioscopen.