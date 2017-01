Haye van der Heyden sluit zich aan bij Baudet

ANP Haye van der Heyden sluit zich aan bij Baudet

DEN HAAG - Haye van der Heyden heeft zich aangesloten bij het Forum voor Democratie van Thierry Baudet. Hij gaat zich voor de nieuwe partij inzetten voor de hervorming van de NPO en de subsidiëring van de kunsten, meldt de partij op haar website.

Door ANP - 7-1-2017, 15:50 (Update 7-1-2017, 15:50)

Haye van der Heyden is bekend als muzikant, cabaretier, acteur, presentator, regisseur en schrijver van onder meer de tv-series Divorce en In de Vlaamsche pot. Daarnaast schreef hij 25 (kinder)boeken, 25 toneelstukken en honderden scripts voor allerlei andere series. Ook werkte hij een paar jaar voor John de Mol, in zijn tijd bij Endemol bedacht hij de titel voor de wereldhit Big Brother.

Onlangs werd al bekendgemaakt dat de bekende advocaat Theo Hiddema op de tweede plaats staat op de kandidatenlijst van Forum voor Democratie. Lijsttrekker Baudet was een van de initiatiefnemers van het Oekraïne-referendum en doet met Forum voor Democratie mee aan de Tweede Kamerverkiezingen.