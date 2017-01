Ierse songfestivaltweeling in Big Brother

DUBLIN - Het Ierse duo Jedward is terug in Celebrity Big Brother. Zes jaar geleden woonde de eeneiige tweeling John en Edward Grimes ook in het huis met de camera's.

Door ANP - 7-1-2017, 14:01 (Update 7-1-2017, 14:01)

De Ierse zangers werden in 2009 bekend toen ze als zesde eindigden in de Britse versie van X Factor. In 2011 deden ze, samen met de 3JS, mee aan het Eurovisiesongfestival. Ze eindigen in dat jaar op de achtste plek. In 2012 vaardigde Ierland de tweeling opnieuw af naar het Eurovisiesongfestival.

De 25-jarige Edward en John noemen het een eer dat ze opnieuw zijn gevraagd voor Celebrity Big Brother, waaraan dit jaar ook zangeres Kerry Katona en actrice Tara Reid meedoen. "Het wordt een geweldig vervolg. We hebben er veel zin in. We denken dat we met iedereen goed kunnen opschieten en dat ze allemaal Jedward nodig hebben", vertelden ze voordat ze hun entree in het huis maakten.

Het duo bracht vrijdag een nieuwe single uit met de titel Oxygen.