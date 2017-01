Psoriasis teistert gezicht Kim Kardashian

ANP Psoriasis teistert gezicht Kim Kardashian

LOS ANGELES - Het is al een tijdje bekend dat Kim Kardashian lijdt aan de chronische auto-immuunziekte psoriasis. En dat zorgt er nu voor dat de socialite last heeft van rode, schilferige plekken in haar gezicht.

Door ANP - 6-1-2017, 16:47 (Update 6-1-2017, 16:47)

''Wacht, waarom krijg ik nu opeens psoriasis in mijn gezicht'', twittert Kim bij een huilende emoticon. De vrouw van Kanye West had in het verleden vooral last van psoriasis op haar benen.

Volgens fans, die dolblij zijn dat de realityster sinds een paar dagen na een maandenlange radiostilte weer aan het twitteren is geslagen, ligt het aan stress. De traumatische overval in Parijs, de angstaanvallen en de inzinking van Kanye zouden de oorzaak zijn van de rode plekken.

Kim ontdekte in 2010 dat ze lijdt aan de chronische ziekte. Het is erfelijk, haar moeder Kris Jenner heeft het ook. Psoriasis zorgt ervoor dat de huid zich te snel vernieuwd waardoor het gaat schilferen en rood wordt.