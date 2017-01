Stones blijven Kensington voor

ANP Stones blijven Kensington voor

AMSTELVEEN - Blue & Lonesome van The Rolling Stones is nog steeds de bestverkochte plaat van het land. Het album staat deze week voor de vijfde week bovenaan en weet daarmee nog altijd met succes Kensington achter zich te houden. Het gat naar de nummer twee wordt met de week wel kleiner.

Door ANP - 6-1-2017, 16:24 (Update 6-1-2017, 16:24)

In het kielzog van de Stones en Kensington klimt Adele met 25 voor het eerst sinds begin juli terug de top 3 in.

In de Midprice Top 50, de lijst met de meest verkochte goedkopere albums, is George Michael nog altijd heer en meester. Het verzamelalbum Ladies & Gentleman - The Best Of voert de lijst voor de tweede week aan. De vorige maand overleden popster staat nog acht keer genoteerd, waarvan tweemaal met Wham!

Album Top 10 week 1

(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, album o.b.v. Album Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)

1. (1) The Rolling Stones - Blue & Lonesome

2. (2) Kensington - Control

3. (5) Adele - 25

4. (8) The Weeknd - Starboy

5. (4) Leonard Cohen - You Want It Darker

6. (15) Broederliefde - Hard Work Pays Off 2

7. (12) Frenna - Geen oog dichtgedaan

8. (7) Hef - Ruman

9. (6) Bruno Mars - 24K Magic

10. (14) Ali B - Een klein beetje geluk