Carolien en Jon Karthaus krijgen een jongetje

AMSTERDAM - Carolien Spoor en haar man Jon Karthaus zijn in verwachting van een zoontje. Dat onthulden de actrice en regisseur tegenover Shownieuws.

Door ANP - 6-1-2017, 16:10 (Update 6-1-2017, 16:10)

''Het wordt een klein jongetje, dus daar heb ik heel veel zin in'', aldus Carolien. Het stel mag hun eerste kindje in 'juni of juli' verwelkomen.

Over de naam voor hun baby hoefden ze niet lang na te denken. ''Daar zijn we eigenlijk al helemaal over uit. Dat was een handshake en klaar'', verklapt Carolien. ''Gewoon Jon Junior. Nee dat is niet waar'', lacht Jon. ''Maar die houden we nog even voor onszelf.''

Spoor maakte vrijdagochtend op Instagram bekend dat ze zwanger is. “Lief klein wondertje: dankzij jou is 2017 nu al onvergetelijk!”, schreef Carolien bij een foto van haar buik. Carolien en Jon zijn sinds 2005 samen. Ze trouwden afgelopen september in Italië.