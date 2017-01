Ronnie Flex eerste lijstaanvoerder in 2017

AMSTELVEEN - Ronnie Flex heeft de eerste nummer 1-hit van 2017 te pakken. De rapper stijgt met een flinke sprong naar de toppositie met zijn lied Energie, een samenwerking met Frenna. Daardoor is er toch nog een kleine reden tot feest voor Frenna, die sinds eind december vastzit in Paramaribo in Suriname.

Door ANP - 6-1-2017, 15:35 (Update 6-1-2017, 15:35)

Frenna is een van de leden van de Haagse groep Strictly Family Business (SFB). Drie van de vier leden zitten vast op verdenking van ontuchtige handelingen met een minderjarig meisje. Woensdag werd hun hechtenis met dertig dagen verlengd. Of ze die echt uit moeten zitten, is nog onduidelijk. Vrijdag werd duidelijk dat de aangifte tegen de drie is ingetrokken.

Ronnie Flex mag ondertussen zijn derde nummer 1-hit bijschrijven. De rapper stond twee keer eerder bovenaan met zijn maatje Lil' Kleine: Drank & drugs in 2015 en Niet omdat het moet in 2016. Frenna stond vorig jaar ook al eens bovenaan de hitlijsten. Dat gebeurde met My Love, een samenwerking met Jonna Fraser en Emms.

Singles Top 10 week 1

(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, single o.b.v. Single Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)

1. (38) Ronnie Flex feat. Frenna - Energie

2. (3) Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne-Marie - Rockabye

3. (2) Broederliefde/Emms - Het is een feit

4. (5) James Arthur - Say You Won’t Let Go

5. (6) The Weeknd feat. Daft Punk - Starboy

6. (9) Dj Snake feat. Justin Bieber - Let Me Love You

7. (7) Bruno Mars - 24K Magic

8. (10) The Weeknd feat. Daft Punk - I Feel It Coming

9. (8) F1rstman feat. DJ Youss & Boef - Overal

10. (12) The Chainsmokers feat. Halsey - Closer