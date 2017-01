Brexit zit Jamie Oliver dwars

ANP Brexit zit Jamie Oliver dwars

LONDEN - Jamie Oliver sluit zes van zijn Italiaanse restaurants in Groot-Brittannië vanwege economische tegenwind en onzekerheid door de brexit. Dat zegt topman Simon Blagden van de Jamie Oliver Restaurant Group vrijdag in The Guardian.

Door ANP - 6-1-2017, 12:06 (Update 6-1-2017, 12:06)

"Dit is een moeilijke tijd voor restauranthouders en de druk en onzekerheid over na de brexit hebben het alleen nog maar moeilijker gemaakt", aldus Blagden. Onder meer hogere kosten voor ingrediënten en lagere bezoekersaantallen deden de zes vestigingen van 'Jamie's Italian' de das om.

Het restaurantimperium van de tv-kok bestaat behalve uit 42 Italiaanse restaurants in het Verenigd Koninkrijk en 36 vestigingen elders, uit vier andere restaurantconcepten, waaronder een barbecuezaak en de keten Fifteen. De Amsterdamse vestiging van Fifteen ging eind november op de fles. De Jamie Oliver Restaurant Group heeft flinke uitbreidingsplannen, voornamelijk over de grens.

Alle ondernemingen van Jamie Oliver tezamen, inclusief zijn tv-programma's en internetvideokanaal, waren in 2015 goed voor een omzet van bijna 160 miljoen pond (185 miljoen euro). Het grootste deel daarvan, ruim 116 miljoen pond, kwam van Jamie's Italian.