Nijntje gaat weer het theater in

ANP Nijntje gaat weer het theater in

UTRECHT - In het Centraal Museum in Utrecht gaat zondag 15 januari de muzikale solovoorstelling Nijntje op de fiets in première. Vanaf september is de voorstelling van actrice en zangeres Femke Hermans te zien in de Nederlandse theaters, als onderdeel van het Prentenboekjes Festival. Het Nijntje Museum in Utrecht organiseert binnenkort een voorpremière.

Door ANP - 6-1-2017, 9:04 (Update 6-1-2017, 9:04)

Nijntje op de fiets is geïnspireerd op de boeken van Dick Bruna, die vaker naar de theaters zijn gebracht in de vorm van musicals of een vertelvoorstelling. In deze solovoorstelling neemt Femke Hermans de kinderen mee in het verhaal van Nijntje die op pad gaat. Ze fietst naar het bos, de boerderij, de speeltuin en het strand en logeert bij opa en oma Pluis.

Femke Hermans is actrice en singer-songwriter. Ze speelde in de jeugdtheaterproducties Mr Finney en Dribbel van Theater Terra, waarmee ze een tournee van zes maanden door Noord-Amerika maakte.

Nijntje op de fiets is de vierde kleinezalenproductie van Klein Amsterdam Producties. De afgelopen jaren maakten zij voorstellingen van de kinderboeken Dikkie Dik en de taart, Ik zou wel een kindje lusten en Gonnie & vriendjes.