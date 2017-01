Onze jongens trekt ruim 100.000 bezoekers

ANP Onze jongens trekt ruim 100.000 bezoekers

AMSTERDAM - De romantische komedie Onze jongens van regisseur Johan Nijenhuis heeft in een week tijd meer dan 100.000 bezoekers getrokken. Het is daarmee de eerste Nederlandse titel die in 2017 de status van 'gouden film' heeft behaald.

Door ANP - 6-1-2017, 8:56 (Update 6-1-2017, 8:56)

Dat blijkt uit de vrijdag bekendgemaakte bezoekcijfers van de bioscoopbranche. Nijenhuis bevestigt met de volle zalen zijn status als een van de meest succesvolle Nederlandse regisseurs. Vrijwel al zijn producties ontpoppen zich tot blockbusters. Eerder was hij verantwoordelijk voor hits als Verliefd op Ibiza, Toscaanse bruiloft en Rokjesdag.

Onze jongens vertelt over een groep bouwvakkers die als de zaken slecht gaan, besluit te gaan strippen om een extra zakcentje te verdienen. De hoofdrollen worden gespeeld door Jim Bakkum, Martijn Fischer, Juvat Westendorp en Sanne Vogel. De bioscopen deden sowieso goede zaken de afgelopen weken; in de kerstvakantie werden diverse bezoekersrecords gebroken. Het best bezocht waren de Star Wars-film Rogue One en de animatiefilm Sing.