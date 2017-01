Ook Naomi Campbell aangevallen in Parijs

LOS ANGELES - Enkele jaren voordat Kim Kardashian slachtoffer werd van een gewelddadige overval in Parijs, stond Naomi Campbell er al eens op de radar om beroofd te worden. Het scheelde weinig of ze was ontvoerd, onthulde het Britse model donderdag in The Wendy Williams Show.

Door ANP - 5-1-2017, 23:12 (Update 5-1-2017, 23:12)

"Ze volgden me vanaf het vliegveld en vielen me aan. Ze openden de deuren van mijn auto en zeiden: we komen je vermoorden", aldus Naomi over het incident in 2012. "Ik heb het bewust geheim gehouden."

Naomi voelde al een beetje nattigheid toen ze bij haar auto kwam. "Het was niet mijn normale chauffeur. En het was raar dat alle ramen openstonden terwijl het buiten vroor."

Het model werd uiteindelijk gered door vrienden en kon ook nog eens voorkomen dat haar spullen werden gestolen. Volgens Naomi is het, naast het voorval met Kim Kardashian, niet de eerste keer dat beroemdheden worden aangevallen in Parijs. "Het is iets dat al jaren speelt", zegt ze. Wie er nog meer slachtoffer zijn geworden, wil ze niet zeggen.