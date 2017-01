Hilary Duff niet naarstig op zoek naar man

ANP Hilary Duff niet naarstig op zoek naar man

LOS ANGELES - Hilary Duff hoeft niet per se een nieuwe liefde in haar leven. De zangeres en actrice wacht tegenwoordig rustig af. "Ik wil nooit meer dat meisje zijn die wanhopig op zoek is", zegt ze in Cosmopolitan.

Door ANP - 5-1-2017, 17:28 (Update 5-1-2017, 17:28)

Wellicht dat haar recente date-verleden daaraan een bijdrage heeft geleverd. Na het strandden van haar huwelijk, probeerde Hilary het een tijdje op Tinder maar dat was geen succes. "Ik ben ook nooit een goede dater geweest", vindt ze. "Ik ontmoet misschien maar een persoon per jaar tot wie ik mij aangetrokken voel."

Gelukkig kan ze altijd nog terugvallen op haar ex-man Mike Comrie, die voor haar inmiddels een goede vriend is geworden. "Hij is echt geweldig. Onze levens zijn zo met elkaar verweven. Ik zou nooit iemand anders kiezen om het ouderschap mee te delen. We zijn erg goede vrienden en geven veel om elkaar."