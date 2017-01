Kimberely Klaver aan de slag als radiodj

HILVERSUM - Kimberley Klaver gooit het roer om. De actrice gaat vanaf maandag aan de slag als radiodj. Met Stephan Bouwman maakt Kimberley de nieuwe middagshow van Qmusic.

Door ANP - 5-1-2017, 14:01 (Update 5-1-2017, 14:01)

“Yes, the word is out! Vanaf maandag ga ik aan de slag bij Qmusic”, jubelde Kimberley donderdagmiddag op Twitter. Ook Stephan, die momenteel te zien is in The Voice of Holland, heeft zin in de show. “Het is te gek om een show te mogen maken waarin de mooiste elementen van radio centraal staan: muziek en luisteraars. Ik kijk er ontzettend naar uit om samen met hen een mooi avontuur aan te gaan.”

Stephan en Kimberley zijn vanaf maandag elke werkdag te horen tussen 16.00 uur en 19.00 uur.