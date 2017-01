Plannen latenighttalkshow SBS6 ‘concreter’

AMSTERDAM - Het begint er steeds meer op te lijken dat ook SBS6 met een latenighttalkshow komt. Kees van der Spek en André van der Toorn lopen al langer rond met dat plan en praten met de zender over een praatprogramma op de late avond.

Door ANP - 5-1-2017, 11:54 (Update 5-1-2017, 11:56)

“Wat in het vat zit verzuurt niet”, zei Kees donderdag in de ochtendshow van Lex Gaarthuis op Radio 10. “Ik moet zeggen: er zijn wel plannen die toch wel concreter dreigen te worden.” Voor de mannen is er maar één zender waarop ze een latenighttalkshow willen maken. “En dat is natuurlijk bij SBS6, daar gaan we niet mee leuren. We zijn in gesprek.”

André zei afgelopen zomer al het ‘regelmatig’ met Kees over een talkshow te hebben. “Als duo zou het al onderscheidend zijn ten opzichte van RTL Late Night en de NPO door onze verschijningen”, vertelde André destijds aan Lex Gaarthuis. “Kees met zijn twee meter en dan de 1.65 meter van mij ernaast.”

SBS laat weten achter de schermen altijd naar nieuwe ideeën of nieuwe formats te kijken, maar alleen te communiceren over programma’s die daadwerkelijk op televisie komen.