ANP Filmposter The Jungle Book de mooiste

HILVERSUM - The Jungle Book was het afgelopen jaar de film met de mooiste poster. Het affiche van de Disney-film kwam als winnaar uit de bus bij de verkiezing van de TV Krant Filmposter Award 2016.

Door ANP - 5-1-2017, 11:02 (Update 5-1-2017, 11:02)

De poster van The Jungle Book kreeg ruim een kwart van de in totaal 16.713 stemmen. De GVR eindigde op de tweede plaats, Fantastic Beasts And Where To Find Them werd derde. Ook de posters van Star Trek Beyond en Alice Through The Looking Glass vielen in de smaak bij de lezers van TV Krant.

“Na een jaar vol mooie filmproducties is het een eer deze award voor The Jungle Book in ontvangst te nemen”, reageert AnneMarie Blokker van Disney. “Het bijzondere hieraan is dat dit is verkozen door het publiek en de lezers van TV Krant. Bedankt voor alle stemmen en op naar een nieuw jaar vol prachtige filmtitels!”