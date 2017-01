Rob Geus duikt weer vieze keukens in

AMSTERDAM - Rob Geus is vanaf volgende week weer op de buis als Smaakpolitie. Gehuld in de witte labjas en gewapend met zijn inspectiekoffertje neemt Rob vanaf 11 januari weer een kijkje in de keuken van horecazaken.

Door ANP - 5-1-2017, 10:47 (Update 5-1-2017, 10:47)

De smaakpolitie keert na drie jaar afwezigheid terug bij SBS6. In de eerste aflevering ziet Rob hoe een restauranthouder in het oosten van het land een klopboormachine gebruikt om sauzen te mengen. Daar wordt Rob niet vrolijk van.

In het laboratorium neemt hij opwarmmaaltijden van verschillende toko’s onder de loep. De officiële onderzoeksresultaten liegen er volgens SBS niet om. Driekwart van de geteste nasimaaltijden was niet in orde. Zelfs de gevaarlijke bacterie Listeria werd aangetroffen.