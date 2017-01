Sterren tekenen tegen 'fascist' Donald Trump

ANP Sterren tekenen tegen 'fascist' Donald Trump

NEW YORK - Verschillende sterren hebben een paginagrote advertentie in The New York Times ondertekend, die oproept tot actie tegen de komende Amerikaanse president Donald Trump.

Door ANP - 5-1-2017, 4:29 (Update 5-1-2017, 4:29)

Onder meer Debra Messing, Public Enemy-voorman Chuck D, Michael Shannon en Margaret Cho zetten hun handtekening onder het pamflet van organisatie Refuse Fascism. Daarop staat volgens Variety de tekst 'Nee! In naam van de menselijkheid weigeren wij een fascistisch Amerika te accepteren." Ook flink wat wetenschappers en andere prominenten verbonden hun naam aan de actie. De ondertekenaars roepen Amerikanen op zich te verzetten tegen Trump, die volgens hen onrechtmatig aan zijn overwinning is gekomen.

Na het verschijnen van de advertentie sloot ook komiek Rosie O'Donnell zich aan bij de beweging. De felle tegenstander van Trump beschuldigde de komende president er eerder deze week van psychische aandoeningen te hebben en "het slechtste mens ter wereld" te zijn.