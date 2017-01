Ex-man neemt het op voor Mariah Carey

NEW YORK - Wat Mariah Carey gebeurde tijdens haar oudejaarsconcert in New York, had iedereen kunnen overkomen. Dat schrijft haar eerste echtgenoot Tommy Mottola in een open brief aan de New York Post.

Door ANP - 5-1-2017, 4:00 (Update 5-1-2017, 4:00)

Mariah trouwde in 1993 met Tommy, toen de baas van haar platenlabel Sony. De ruim twintig jaar oudere producent was naast haar echtgenoot ook haar zakelijk mentor, een relatie die hij in zijn memoires in 2013 zelf "ongepast en verkeerd" noemde. Het stel ging na vier jaar uit elkaar.

Alhoewel Tommy Mariah steunt als het gaat om het in de soep gelopen optreden, waarbij de zangeres haar eerder opgenomen werk niet kon horen en uiteindelijk ophield met zingen, is hij bepaald niet te spreken over haar reallifeshow Mariah's World. "Mijn enige advies aan haar zou zijn te kiezen voor een meer ervaren staf. Ik zou haar nooit hebben aangeraden een realityshow te doen. Die doet niets goeds voor haar talent en geloofwaardigheid."

Mariah's huidige manager reageerde zuur op de brief. "Tommy Mottola is een relikwie", liet Stella Bulochnikov weten aan de krant. "Belde hij jullie de verklaring door vanaf zijn draaischijftelefoon?"