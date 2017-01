Rick Astley gaat eigen bier brouwen

LONDEN - Rick Astley lanceert binnenkort zijn eigen bier. De Britse zanger, bekend van de hit Never Gonna Give You Up, werkt samen met een bekende Deense speciaalbierbrouwerij aan een 'fruitig' lager biertje.

Door ANP - 4-1-2017, 19:55 (Update 4-1-2017, 19:55)

"Ik hou ontzettend van een biertje met mijn vrienden en ik hoop snel mijn eigen merk te kunnen verkopen", zegt Rick tegen de Irish Mirror. "Ik werk samen met het Kopenhaagse Mikkeller, een brouwerij die tien jaar geleden werd opgezet door een leraar die thuis zijn eigen bier maakte."

Wanneer de Astley-biertjes voor het eerst te drinken zijn, is niet duidelijk. De zanger moet eerst nog een naam hebben, zegt hij.