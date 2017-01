Emma Stone dol op duimzuigen

LOS ANGELES - Emma Stone heeft een van haar jeugdzondes opgebiecht. De actrice kon jarenlang niet stoppen met duimen. Daardoor had ze zo'n vergroeid gebit dat ze zeven jaar lang een een beugel droeg om haar tanden weer op een rijtje te krijgen.

Door ANP - 4-1-2017, 19:23 (Update 4-1-2017, 19:23)

"Ik duimde tot ik 11 jaar oud was", vertelt Emma in gesprek met W Magazine. De La La Land-ster doet het zelfs nog wel eens. "Het is nog steeds zo rustgevend. Het voelt gewoon goed."

Dat verklaart ook direct waarom Emma zo lang bij de orthodontist over de vloer kwam. Zelfs een speciaal plaatje in haar beugel kon haar niet stoppen. "Ik duimde gewoon door", aldus Emma. De beugel zat haar overigens wel in de weg tijdens het toneelspelen. "Als ik rode lippenstift op had, bleef het overal achter als ik lachte."