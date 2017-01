Willie Nelson blij met kersttrui van Snoop

LOS ANGELES - Onder de kerstboom van Willie Nelson lag vorig jaar een pakje van Snoop Dogg. De rapper verblijdde de countryzanger met een kersttrui, blijkt uit een foto die Willie woensdag deelde via social media.

Door ANP - 4-1-2017, 12:44 (Update 4-1-2017, 12:44)

Snoop gaf Willie een trui met de tekst ‘smoke weed everyday’. De rode sweater is voorzien van een versierd wietblad. “Dank je Snoop Dogg voor de kersttrui”, schreef Willie bij de foto waarop hij pronkt met zijn nieuwe kledingstuk.

Snoop en Willie zijn geen onbekenden van elkaar. In 2008 werkten de twee voor het eerst samen, wat resulteerde in het nummer My Medicine. De afgelopen jaren volgden meer samenwerkingen. De rapper en de countryzanger kunnen het niet alleen op muzikaal vlak goed vinden, ze zijn ook beiden dol op wiet.