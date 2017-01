O’G3NE, Kensington kanshebbers 100% NL Awards

ANP O’G3NE, Kensington kanshebbers 100% NL Awards

NAARDEN - O’G3NE en Kensington behoren tot de grote kanshebbers op de 100% NL Awards. De drie zussen die Nederland dit jaar vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival en de Utrechtse rockband sleepten twee nominaties in de wacht. 100% NL maakte woensdag de finalisten bekend.

Door ANP - 4-1-2017, 10:57 (Update 4-1-2017, 10:57)

Ook Miss Montreal, Marco Borsato en Sam Feldt zijn in twee categorieën in de race. Verder maken onder anderen Ali B, Jan Smit, Nielson en Afrojack kans om dinsdag 7 februari in de prijzen te vallen. Dan worden de 100% NL Awards weer uitgereikt tijdens een feestelijke show in Uitgeest.

Luisteraars van 100% NL kunnen tot en met vrijdag 3 februari stemmen op hun favoriet. Dit jaar is het voor publiek voor het eerst mogelijk om aanwezig te zijn bij de uitreiking van de prijzen van het radiostation. O’G3NE, Nick & Simon, Diggy Dex en Sam Feldt treden op.