341.000 kijkers voor beslommeringen Peter Jan

AMSTERDAM - Het wel en wee van Peter Jan Rens is vooralsnog geen voer voor een kijkcijferkanon. Dinsdagavond stemden 341.000 kijkers af op de eerste aflevering van Peter Jan & Virginia: Doen ze ’t of doen ze ’t niet?, de realityserie van ‘meneer Kaktus’ en zijn verloofde.

Door ANP - 4-1-2017, 9:24 (Update 4-1-2017, 9:24)

Peter Jan en Virginia komen niet in de buurt van de kijkcijfer top 25 van de Stichting KijkOnderzoek. Voor een plek bij de 25 best bekeken programma’s hadden de twee minimaal 512.000 kijkers moeten trekken.

Ook My First Holiday, het nieuwe programma van Jamai Loman dat na Peter Jan & Virginia: Doen ze ’t of doen ze ’t niet? werd uitgezonden, haalde de kijkcijfer top 25 niet. 370.000 kijkers zagen hoe mensen voor het eerst op vakantie gingen.

De terugkeer van TV Makelaar: Mission Impossible schopte het wel tot de kijkcijfertop. Het woonprogramma van RTL 4 trok 675.000 kijkers, goed voor de zeventiende plek in de lijst. Die wordt aangevoerd door het NOS Journaal van 20.00 uur, dat dinsdagavond 2,03 miljoen kijkers trok.