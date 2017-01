Kylie Jenner een na rijkste van de familie

ANP Kylie Jenner een na rijkste van de familie

LOS ANGELES - Kylie Jenner (19) is de een na best verdienende in haar beroemde familie. De jongste telg van de Kardashian/Jenner-clan verdiende afgelopen jaar zo'n 18 miljoen dollar (ruim 17 miljoen euro). Alleen halfzus Kim kon daar met een inkomen van 51 miljoen dollar (49 miljoen euro) aan tippen.

Door ANP - 4-1-2017, 3:16 (Update 4-1-2017, 3:16)

Forbes nam Kylie op in de 30 under 30-lijst in de categorie Detailhandel en E-Commerce. Volgens het zakenblad haalde haar make-upmerk Kylie Cosmetics een omzet van zeven cijfers, en beleefde het imperium het enige hoogtepunt na het andere.

Kylie heeft daarnaast ook nog een kledinglijn samen met oudere zus Kendall. Ze is de jongste ondernemer uit haar categorie: de realityster is de enige tiener op de lijst.