ANP Familie George Michael wil niet speculeren

LONDEN - De familie van George Michael weigert te speculeren over de de precieze doodsoorzaak van de zanger en heeft ook geen behoefte om op alle geruchten te reageren. Dat staat in een statement dat BuzzFeed dinsdag heeft gepubliceerd.

Door ANP - 3-1-2017, 22:06 (Update 3-1-2017, 22:06)

"Sinds zijn tragische dood is er veel gezegd en gespeculeerd over de omstandigheden rond de dood van George. Dat zal ongetwijfeld aanhouden", aldus de nabestaanden. "De familie is nog steeds kapot van zijn dood en heeft geen zin om te reageren op speculaties nu of in de toekomst."

Uit een eerste onderzoek op het lichaam van George, kon de politie vorige week geen conclusies trekken. Resultaten van een verdere autopsie zullen nog weken op zich laten wachten. De autoriteiten gaan niet uit van een misdrijf.

Verhalen

De zanger werd op Eerste Kerstdag levenloos aangetroffen door zijn ex Fadi Fawaz. Verschillende verhalen doen de ronde over de laatste momenten van hem en George. Zo werd Fadi op kerstavond gefotografeerd bij het huis van George en vertelde hij in eerste instantie dat de twee het weekend samen doorbrachten. Later zei Fadi echter dat hij George in de nacht van zijn dood niet had gezien omdat hij in zijn auto in slaap was gevallen.

Eerder verschenen op het Twitteraccount van Fadi berichten dat George al langer dood wilde en zelfmoord had gepleegd. De fotograaf liet weten dat zijn account was gehackt en de bewuste tweets niet van zijn hand waren.