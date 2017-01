2016 was topjaar voor filmstudio's

ANP 2016 was topjaar voor filmstudio's

NEW YORK - Het jaar 2016 was een goed jaar voor de filmindustrie. In Canada en de VS kwamen de opbrengsten voor bioscoopbezoeken uit op 11,4 miljard dollar. Het jaar daarvoor eindigde de teller nog op 11,1 miljard dollar. De meeste opbrengsten gingen naar Walt Disney Studio dat vorig jaar met kaskrakers als Finding Dory en Rogue One: A Star Wars Story kwam.

Door ANP - 3-1-2017, 15:11 (Update 3-1-2017, 15:11)

De film die na Finding Dory en Rogue One het meeste opbracht kwam ook uit de koker van Disney: Captain America: Civil War bekleedt de derde positie in de lijst met best scorende films. Volgens magazine Variety komt de gestegen omzet door duurdere kaartjes. Variety denkt dat als bioscoopkaartjes niet in prijs waren gestegen, de omzetten hetzelfde waren gebleven.

Wereldwijd was Captain America: Civil War de film die het meeste geld in het laatje bracht. In totaal bracht de film 1,15 miljard dollar op.