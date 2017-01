Jamai voelt zichzelf vooral een zanger

ANP Jamai voelt zichzelf vooral een zanger

HILVERSUM - Hoewel Jamai het dit seizoen erg druk heeft met zijn televisiecarrière, noemt hij zichzelf in De Telegraaf vooral 'gewoon een zanger.' "Zingen is het eerste wat ik doe als ik wakker word en het laatste als ik naar bed ga. Dat en liedjes schrijven vind ik het allerleukste."

Door ANP - 3-1-2017, 7:52 (Update 3-1-2017, 7:52)

Jamai begint dinsdag op RTL 5 met zijn nieuwe programma My First Holiday en is vanaf februari weer jurylid in de talentenshow Idols, waarvan hij in 2003 de eerste winnaar was. Voordat hij vorig jaar begon achter de jurytafel maakte hij zich zorgen of hij wel kritisch kon zijn op de kandidaten, maar die vrees bleek ongegrond. "Ik wil niemand ontmoedigen. Ook al krijs je echt alles kapot: ga door als je daar gelukkig van wordt! Ik wil niemands droom vermorzelen. Maar er is een aantal spelregels in dit programma en als je daar niet in past, ga je niet door."

In My First Holiday gaan mensen die om wat voor reden dan ook nog nooit op vakantie zijn geweest, voor het eerst op reis naar het buitenland. Jamai verrast de mensen thuis met een trip, waarna ze zelf moeten uitvinden hoe het reizen werkt. Dat levert hilarische beelden op, weet Jamai. "Heel veel mensen zijn wereldvreemd. Een stel riep na een bezoek aan Curaçao verbaasd uit dat ze nooit geweten hebben dat ook dáár slavernij heeft geheerst."