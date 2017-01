Bruce Springsteen vreest toekomst onder Trump

LOS ANGELES - Bruce Springsteen kijkt met vrees uit naar de start van het presidentschap van Donald Trump. Dat zei hij maandag in de podcast van radio-dj Marc Maron.

Door ANP - 3-1-2017, 6:13 (Update 3-1-2017, 6:13)

"Voorheen voelde ik walging, maar nog niet eerder had ik de angst die ik nu voel", aldus The Boss. Bruce was een groot aanhanger van Hillary Clinton tijdens de presidentsverkiezingen, en trad op tijdens een campagneconcert voor de voormalig First Lady. Trump noemde hij eerder een "giftige narcist" en een "tragedie voor de democratie".

De zanger vraag zich vooral af of Trump wel in staat is zijn taken als president uit te voeren. "Vergeet de ideologie. De angst is simpel: is iemand wel competent genoeg voor deze baan met zoveel verantwoordelijkheid?"

De Born In The USA-zanger denkt dat zijn land op de lange termijn zal veranderen door het presidentschap van Trump. "Als die geest uit de fles is, de haat, het racisme, de intolerantie, dan kun je 'm niet zo makkelijk meer terugstoppen, als dat ooit al lukt."