Seks is de nieuwe verslaving van Jett Rebel

ANP Seks is de nieuwe verslaving van Jett Rebel

AMSTERDAM - Nu hij de drugs en sigaretten aan de kant heeft gezet, heeft Jett Rebel nog één verslaving over: seks. Dat vertelt de zanger in Viva.

Door ANP - 3-1-2017, 3:01 (Update 3-1-2017, 3:01)

"ik feest nog steeds. Het gevoel ken ik nog, ik kan er nog steeds energie van krijgen. Alleen komt dat niet meer door geestverruimende middelen, maar door goeie dingen. Seks bijvoorbeeld, dat is een beetje mijn verslaving. De enige verslaving die ik nog heb."

Jelte, zoals de muzikant eigenlijk heet, vertelt dat hij niet alleen met drugs is gestopt, maar zijn hele leven over een andere boeg heeft gegooid. "Ik let op mijn suiker, gluten, eet minder vlees... Het slaat nergens meer op." Het lastigste vond hij het nog om chocola op te geven. "Ik heb een la naast mijn bed, ‘de choco-la’, en chocola in bed eten was mijn grootste guilty pleasure. Nu moet ik die la vrezen.”

De zanger wil zijn nieuwe levenshouding verwerken in het concert in Ahoy dat hij in februari geeft, maar hoe hij van plan is dat te doen, geeft hij nog niet prijs. "Ik sta op dit moment positief in het leven en dat wil ik overdragen. En ik wil het publiek iets onverwachts geven, daarom vind ik het leuk om het nog een beetje mysterieus te houden.”