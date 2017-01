Debra Messing: nieuwe Will & Grace niet zeker

ANP Debra Messing: nieuwe Will & Grace niet zeker

LOS ANGELES - Er is nog niets zeker rond een vervolg op hitserie Will & Grace. Volgens Debra Messing had collega Leslie Jordan het bij het verkeerde eind toen hij dit weekend vertelde dat er tien nieuwe afleveringen van de show zijn besteld.

Door ANP - 3-1-2017, 1:57 (Update 3-1-2017, 1:57)

"Leslie zat helaas fout. Er wordt alleen nog maar gepraat", antwoordde Debra, die in de serie Grace speelde, maandag op Twitter toen een fan haar vroeg het nieuws te bevestigen. Al langer is bekend dat de castleden in gesprek zijn over een eventueel vervolg op de serie. Ze namen daar al een voorproefje op door een spotje op te nemen tijdens de Amerikaanse verkiezingscampagne. Daarin riepen Debra en haar collega's Erik McCormack, Megan Mullally en Sean Hayes kijkers op te gaan stemmen.

Leslie Jordan had in Will & Grace een vaste bijrol als Beverley Leslie. Hij zei zaterdag in een radio-interview dat de kogel door de kerk was en de opnames voor de tien nieuwe afleveringen aankomende zomer zouden starten.