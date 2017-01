'Brexit: The Movie in de maak'

LONDEN - Filmstudio Warner Bros heeft interesse om een film te maken over het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie, de zogenoemde brexit. Dat meldt The Telegraph. Het boek The Bad Boys of Brexit van de Britse zakenman Arron Banks, die de anti-EU-partij van Nigel Farage ondersteunde, zou moeten dienen als de basis van de film.

Door ANP - 2-1-2017, 23:05 (Update 2-1-2017, 23:05)

"We hebben contact met enkele serieuze partijen in Hollywood die de rechten van het boek willen kopen", bevestigt een woordvoerder van Banks tegenover de Britse krant. Warner Bros zou Banks en Farage later deze maand ontvangen in de Verenigde Staten wanneer ze overkomen voor de inauguratie van Donald Trump als president.

Banks doneerde naar verluidt een miljoen pond aan de partij van Farage.