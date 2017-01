Jason Derulo maakt verse start in 2017

ANP Jason Derulo maakt verse start in 2017

NEW ORLEANS - Jason Derulo is vol goede moed begonnen aan het nieuwe jaar. De Whatcha Say-zanger heeft grootse plannen voor 2017: hij wil een nieuwe plaat uitbrengen.

Door ANP - 1-1-2017, 14:49 (Update 1-1-2017, 14:49)

“Ik heb dit keer alles thuis opgenomen”, vertelde Jason aan Billboard. “Het was een veel aangenamere ervaring.” De 27-jarige zanger kan niet wachten tot hij zijn nieuwe nummers met zijn fans kan delen. “Ik kijk ernaar uit mijn hoogte- en dieptepunten met jullie te delen. En ik heb samen mogen werken met een aantal fantastische artiesten. 2017 is van ons, Derulo Family.”

Jason zei ook dat hij ‘een verse start’ wil maken. “Er was zo veel negativiteit in de wereld in 2016. We kunnen een verse start maken als we de liefde op de eerste plaats zetten. We kunnen ons land niet laten regeren door racisme, hebzucht en afschuw.”

De zanger is van plan alles uit 2017 te halen. “Het leven is kort, dus ik wil zo veel mogelijk meemaken.”