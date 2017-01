Nieuwjaarsoptreden Mariah Carey de mist in

ANP Nieuwjaarsoptreden Mariah Carey de mist in

NEW YORK - Het optreden van Mariah Carey bij het traditionele aftelmoment tijdens de jaarwisseling op Times Square in New York verliep, op zijn zachtst gezegd, niet geheel vlekkeloos, meldt The New York Times.

Door ANP - 1-1-2017, 9:57 (Update 1-1-2017, 9:57)

De schaars geklede Carey begon met het zingen van het traditionele Auld Lang Syne, tot zover geen vuiltje aan de lucht. Maar toen ze haar nummer Emotions inzette, ging het helemaal mis. Het zingen van Mariah liep in het geheel niet synchroon met de ingestarte geluidsband. De oorzaak bleek een technische fout, waardoor de zangeres zichzelf niet hoorde en het geheel uitmondde in een slecht playback-optreden.

Terwijl de muziek doorging en Mariah's dansers hun act bleven uitvoeren alsof er niets aan de hand was, gaf de zangeres er de brui aan. Met haar lippen stijf op elkaar en haar hand op haar heup liet ze duidelijk blijken op zijn zachtst gezegd niet blij te zijn met het verloop van het optreden, dat live werd uitgezonden in de Verenigde Staten.