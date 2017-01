Acteur William Christopher overleden

PASADENA - De acteur William Christopher is zaterdag overleden. Hij was vooral bekend van zijn rol als de Amerikaanse legerkapelaan Mulcahy in de langlopende hitserie M*A*S*H*. Christopher, die 84 jaar werd, kreeg achttien maanden geleden te horen dat hij kanker had. Hij stierf in zijn huis in Pasadena, Californië.

Christopher speelde ruim elf jaar lang de rol van de kapelaan in M*A*S*H*, de serie die van 1972 tot 1983 liep en zich fictief afspeelde in de Koreaanse Oorlog.

De laatste aflevering van de serie werd in 1983 door 106 miljoen mensen bekeken, waarmee het de best bekeken tv-serie was.