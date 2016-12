Belg koopt hoed van Michael Jackson

ANP Belg koopt hoed van Michael Jackson

AMSTERDAM - De witte Fedora hoed die Michael Jackson heeft gedragen in de officiële videoclip van zijn hit Smooth Criminal is bij Catawiki geveild voor 10.000 euro. Een Belg kocht de hoed.

Door ANP - 31-12-2016, 12:28 (Update 31-12-2016, 12:28)

"Tijdens de opnames van de clip droeg Michael een aantal van deze hoeden. Die had hij speciaal laten maken. Na afloop van de opnames gaf The King of Pop dit exemplaar aan zijn voormalig manager, laat Catawiki weten. Bijzonder is dat de zanger de binnenkant van de hoed heeft gesigneerd met 'Love Michael Jackson'.

Vanuit de hele wereld was er belangstelling voor de gleufhoed. Volgens Catawiki is sinds zijn dood de waarde van persoonlijke eigendommen van Michael Jackson toegenomen. Verzamelaars betalen soms flinke bedragen om gedragen kledingstukken van hem in bezit te krijgen. De verwachte opbrengst werd dan ook gehaald.