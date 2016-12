Sia vraagt scheiding aan van Erik Lang

ANP Sia vraagt scheiding aan van Erik Lang

LOS ANGELES - Sia Furler en documentairemaker Erik Lang gaan scheiden. De 41-jarige Cheap Thrills-zangeres vroeg begin deze maand een scheiding aan, bevestigde ze aan TMZ.

Door ANP - 30-12-2016, 22:48 (Update 30-12-2016, 22:48)

Het huwelijk van Sia en Erik is gestrand vanwege ‘onoverbrugbare verschillen’. “Na lang nadenken hebben we samen besloten uit elkaar te gaan”, luidt de officiële verklaring van de twee. “We zijn echter vastberaden vrienden te blijven.”

De 41-jarige Sia verloofde zich in juni 2014 met Erik. Twee maanden later gaven ze elkaar het jawoord. Sia en Erik werden in februari voor het laatst samen gezien op een feestje rond de uitreiking van de Grammy Awards.