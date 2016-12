Veel vraag naar muziek George Michael

ANP Veel vraag naar muziek George Michael

AMSTELVEEN - Na zijn overlijden is er veel vraag naar muziek van George Michael. Albums als Ladies & Gentleman - The Best Of, Faith, Older en Symphonica gingen de afgelopen week veelvuldig over de toonbank. Ook in de Single Top 100 is de Engelse zanger weer te vinden.

Door ANP - 30-12-2016, 17:13 (Update 30-12-2016, 17:13)

Careless Whisper komt deze week opnieuw binnen op nummer 73. Kersthit Last Christmas, die hij met Wham! scoorde, staat op de vierde plek.

In de Midprice Top 50, de lijst met de meest verkochte goedkopere albums, staat George maar liefst zeven keer. Ladies & Gentleman - The Best Of voert de lijst aan.

In de Album Top 100 is George niet te vinden. De koppositie van de albumlijst is nog steeds voor The Rolling Stones, die met Blue & Lonesome al vier weken op nummer 1 staan. Control van Kensington blijft op de tweede plek staan, Michael Bublés Christmas stijgt naar de derde plek.

Album Top 10

(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, album o.b.v. Album Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)

1. (1) The Rolling Stones - Blue & Lonesome

2. (2) Kensington - Control

3. (7) Michael Bublé - Christmas

4. (3) Leonard Cohen - You Want It Darker

5. (4) Adele - 25

6. (6) Bruno Mars - 24K Magic

7. (-) Hef - Ruman

8. (8) The Weeknd - Starboy

9. (5) Kinderen voor Kinderen - Voor altijd jong! - 37

10. (14) Coldplay - A Head Full Of Dreams