Vijftiende Gouden Film 2016 voor Mees Kees 4

ANP Vijftiende Gouden Film 2016 voor Mees Kees 4

UTRECHT - De jeugdfilm Mees Kees langs de lijn heeft meer dan 100.000 bezoekers getrokken. Daarmee heeft de vierde bioscoopproductie over de stuntelende stagiair de status van Gouden Film behaald, maakte het Nederlands Film Festival vrijdag bekend.

Door ANP - 30-12-2016, 15:34 (Update 30-12-2016, 15:34)

De hoofdrollen in Mees Kees 4 worden vertolkt door Leendert de Ridder en Sanne Wallis de Vries. Het is de vijftiende film die dit jaar de prijs krijgt. Daarmee lijkt het recordaantal van twintig stuks van vorig jaar niet te worden gehaald.

De enige titel die nog kans maakt om de grens in 2016 te passeren, is de romantische komedie Onze Jongens van regisseur Johan Nijenhuis. De film met Jim Bakkum en Martijn Fischer in de hoofdrollen trok in twee dagen tijd al 50.000 bezoekers.

De Nederlandse film doet het sowieso goed tijdens de kerstdagen. Een derde van de vijftien best bezochte bioscooptitels zijn van eigen bodem. Dat is een flinke opsteker voor de Nederlandse film, die een relatief slecht jaar achter de rug heeft. Onder meer de romantische komedie Soof 2, Onze Jongens, Mees Kees 4 en Carry Slee-verfilming Kappen trokken de afgelopen dagen veel bezoekers.