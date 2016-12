Kevin Costner maakt tien uur durende western

ANP Kevin Costner maakt tien uur durende western

LOS ANGELES - Kevin Costner werkt aan een tien uur durend westerepos. Dat vertelt hij vrijdag in een podcast van entertainmentblad Variety.

Door ANP - 30-12-2016, 11:20 (Update 30-12-2016, 11:20)

“Ik heb samen met wat andere mensen een western geschreven die ongeveer tien uur duurt”, vertelt de acteur en regisseur. “Misschien dat ik er meerdere films van ga maken, zodat het echt een saga wordt. Of ik kan het voor televisie gaan doen. De mogelijkheden zijn eindeloos.”

De 61-jarige Costner maakte in het verleden al vaker lange films. De definitieve versie van zijn met Oscars overladen Dances with Wolves uit 1990 duurde vier uur. The Postman en Open Range duurden allebei bijna drie uur. De acteur wil zich de komende jaren nog verder gaan toespitsen op regisseren. “Ik heb te vaak projecten die ik ontdekte aan andere regisseurs gegeven omdat ik dacht dat zij het beter zouden doen dan ik. Maar mijn familie zegt dat ik de films moet regisseren waar ik verliefd op word.”

De acteur was recent te zien in de films Criminal en Batman v. Superman. De laatste maal dat Costner een film regisseerde is bijna veertien jaar geleden.