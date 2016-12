Onduidelijkheid over autopsie Carrie Fisher

ANP Onduidelijkheid over autopsie Carrie Fisher

LOS ANGELES - Er bestaat onduidelijkheid over wat er moet gebeuren met het lichaam van de overleden actrice Carrie Fisher. De lijkschouwer in Los Angeles heeft de familie van Fisher gecontacteerd met de vraag of de familie hem toestemming geeft een autopsie uit te voeren, zo meldt TMZ.

Door ANP - 30-12-2016, 3:25 (Update 30-12-2016, 3:25)

De dochter van Fisher, Billie Lourd, zou de lijkschouwer te woord hebben gestaan maar kon vanwege haar verdriet om het verlies van haar moeder geen beslissing nemen en vroeg de lijkschouwer haar vader Bryan Lourd te bellen.

Bronnen melden dat advocaten van de familie inmiddels in contact staan met de lijkschouwer en er nog geen duidelijkheid bestaat over het wel of niet uitvoeren van een autopsie. Dit omdat het nog onduidelijk is of Fisher samen met haar moeder Debbie Reynolds, die een dag na Fisher overleed, wordt begraven.

Doodsoorzaak

De lijkschouwer voert normaal gesproken een autopsie uit om de exacte doodsoorzaak vast te stellen. Fisher stierf aan de gevolgen van een hartstilstand maar de lijkschouwer kan bijvoorbeeld duidelijkheid geven wat de oorzaak daarvan was, zoals bijvoorbeeld drugs- of medicijngebruik. Familieleden kunnen de lijkschouwer ook vragen af te zien van een autopsie, bijvoorbeeld om religieuze redenen.

De plotselinge dood van Debbie Reynolds een dag na Carrie Fisher heeft volgens ingewijden de familie in chaos en diepe rouw gestort. Het is nog onduidelijk of moeder en dochter samen worden begraven, al liet Todd Fisher weten dat een gezamenlijke uitvaartdienst wel het meest voor de hand liggende is.